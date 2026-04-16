В Домодедове на 70% завершили строительство складского комплекса

В городском округе Домодедово продолжается строительство складского комплекса на территории индустриального парка NK Парк Домодедово 2, стройготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь комплекса превысит 35 тыс. кв. м, специалисты ведут там работы по внутренним инженерным системам и благоустройству территории. Им также предстоит создать подъездные пути и круговой проезд для спецтехники, включая пожарную, обустроить парковочные пространства для транспорта персонала и посетителей. Завершить все работы планируют во втором квартале 2026 года.

