Новый завод по производству снеков построили в Подмосковье на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат». Предприятие готовится к запуску, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, завод построила компания «Найснатс» за 342 млн рублей. Площадь предприятия составляет 34,5 тыс. кв. м.

На предприятии будут заниматься обжаркой орехов и семян для производства снеков. Плановая мощность составит 30 млн единиц продукции в квартал.

Объект уже получил необходимые разрешения и готовится к запуску. С его открытием в округе будет создано свыше 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.