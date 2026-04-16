Город как сцена: моноспектакль в Коломне превратит прогулку в путешествие сквозь время
REGIONS: спектакль-променад «Ерофеев и другие ангелы» организуют в Коломне
В субботу, 18 апреля, в исторической части Коломны состоится необычное театральное действо. Для жителей и гостей города проведут уличный моноспектакль-променад под названием «Ерофеев и другие ангелы», сообщил REGIONS.
По информации издания, зрителей ожидает нестандартное путешествие по вечерним улочкам Коломны. Сопровождать их будет ведущий — учитель литературы по имени Митя, переносящий публику в атмосферу 1990-х годов.
В центре повествования, как сообщают организаторы, находится фигура писателя Венедикта Ерофеева. Именно он в начале 1960-х годов работал грузчиком в магазине «Огонек». Сегодня это здание превратилось в творческое пространство и резиденцию под названием «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». По словам создателей проекта, это место стало признанным центром притяжения для художников и литераторов со всего мира.
В ходе спектакля его участники смогут познакомиться с биографией и творчеством Ерофеева. Кроме того, организаторы обещают раскрыть местонахождение нового обиталища «Бутылочного ангела» — одного из неофициальных символов современной Коломны.
Начало программы — в 18:00.
18+
