Город как сцена: моноспектакль в Коломне превратит прогулку в путешествие сквозь время

В субботу, 18 апреля, в исторической части Коломны состоится необычное театральное действо. Для жителей и гостей города проведут уличный моноспектакль-променад под названием «Ерофеев и другие ангелы», сообщил REGIONS.

По информации издания, зрителей ожидает нестандартное путешествие по вечерним улочкам Коломны. Сопровождать их будет ведущий — учитель литературы по имени Митя, переносящий публику в атмосферу 1990-х годов.

В центре повествования, как сообщают организаторы, находится фигура писателя Венедикта Ерофеева. Именно он в начале 1960-х годов работал грузчиком в магазине «Огонек». Сегодня это здание превратилось в творческое пространство и резиденцию под названием «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». По словам создателей проекта, это место стало признанным центром притяжения для художников и литераторов со всего мира.

В ходе спектакля его участники смогут познакомиться с биографией и творчеством Ерофеева. Кроме того, организаторы обещают раскрыть местонахождение нового обиталища «Бутылочного ангела» — одного из неофициальных символов современной Коломны.

Начало программы — в 18:00.

18+

