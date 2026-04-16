В России нашли способ лишить Аллу Пугачеву прав на ее хиты

Российское авторское общество (РАО), судя по всему, нашло способ ограничить влияние Аллы Пугачевой на ее же музыкальное наследие, и речь идет не о скандалах или личных обидах, а о сухих юридических механизмах, которые могут навсегда изменить ситуацию с правами на легендарные хиты Примадонны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, большинство своих самых известных песен Алла Борисовна не писала сама. Авторами слов и музыки выступили такие корифеи, как Леонид Дербенев, Илья Резник и Раймонд Паулс, и именно они, а точнее их наследники или они сами, если живы, обладают первичными правами на эти произведения.

Как объяснили эксперты, авторы песен имеют полное право разрешить другим исполнителям записывать свои версии этих хитов, и для этого им даже не нужно спрашивать согласия Пугачевой, которая лишь исполняла эти песни и сделала их популярными, но не является их правообладателем в полном смысле этого слова.

Конечно, у самой Аллы Борисовны есть исключительные права на те композиции, которые она написала лично, и их не так много в ее обширном репертуаре. Однако в РАО уже задумались о том, что певица может попытаться запретить использование даже чужих песен, ссылаясь на политические основания или иные мотивы, и на этот случай в обществе готовят механизм принудительной лицензии.

Этот механизм, по сути, позволяет использовать произведение без согласия правообладателя, но с выплатой вознаграждения, если отказ признается необоснованным или продиктованным экстрамузыкальными факторами.

Таким образом, если Пугачева попытается по политическим причинам заблокировать исполнение своих версий песен или запретить их перепевки, РАО сможет применить принудительную лицензию, и хиты все равно останутся в ротации, но уже без участия Примадонны.

