Удар по традициям: депутат Останина выступила против рождения детей для себя без мужа
Газета.ру: Останина пообещала разобраться с проблемой соло-материнства в России
Фото: [Химкинский роддом после капитального ремонта/Медиасток.рф]
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила обеспокоенность ростом числа семей, где дети воспитываются без отцов. Парламентарий заявила о необходимости научного подхода к изучению этой тенденции и предложила пути укрепления традиционных семейных ценностей.
Влияние женского воспитания на формирование личности
Депутат подчеркнула, что отсутствие мужского участия в процессе взросления негативно сказывается на социализации подрастающего поколения. По словам Останиной, в образовательных учреждениях уже заметны последствия такого перекоса. Она отметила, что результатом исключительно женского воспитания часто становится формирование у юношей недостатка волевых качеств и так называемого внутреннего стержня. Парламентарий убеждена, что дети из неполных семей в будущем склонны повторять модель одинокого родительства.
Законодательный аспект и вопросы медицины
В Госдуме планируют детально изучить статистику использования вспомогательных репродуктивных технологий одинокими женщинами. Останина указала на существующий правовой дисбаланс, напомнив, что одиноким мужчинам в России запрещено пользоваться услугами суррогатного материнства. Она назвала практику сознательного выбора соло-материнства через ЭКО отступлением от национальных традиций. Депутат намерена инициировать обсуждение этого вопроса с Министерством здравоохранения, опираясь на данные заказанных научных исследований о роли отцовства.
Рекомендации по поиску спутника жизни
В качестве альтернативы одиночеству парламентарий посоветовала россиянкам обратить внимание на участников специальной военной операции. Нина Останина назвала бойцов СВО примером мужественности и предложила женщинам активнее вступать в переписку и поддерживать военных. По ее мнению, возвращение защитников домой поможет многим создать полноценные семьи и обеспечить детям гармоничное воспитание в окружении обоих родителей.