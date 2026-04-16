Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила обеспокоенность ростом числа семей, где дети воспитываются без отцов. Парламентарий заявила о необходимости научного подхода к изучению этой тенденции и предложила пути укрепления традиционных семейных ценностей.

Влияние женского воспитания на формирование личности

Депутат подчеркнула, что отсутствие мужского участия в процессе взросления негативно сказывается на социализации подрастающего поколения. По словам Останиной, в образовательных учреждениях уже заметны последствия такого перекоса. Она отметила, что результатом исключительно женского воспитания часто становится формирование у юношей недостатка волевых качеств и так называемого внутреннего стержня. Парламентарий убеждена, что дети из неполных семей в будущем склонны повторять модель одинокого родительства.

Законодательный аспект и вопросы медицины

В Госдуме планируют детально изучить статистику использования вспомогательных репродуктивных технологий одинокими женщинами. Останина указала на существующий правовой дисбаланс, напомнив, что одиноким мужчинам в России запрещено пользоваться услугами суррогатного материнства. Она назвала практику сознательного выбора соло-материнства через ЭКО отступлением от национальных традиций. Депутат намерена инициировать обсуждение этого вопроса с Министерством здравоохранения, опираясь на данные заказанных научных исследований о роли отцовства.

Рекомендации по поиску спутника жизни

В качестве альтернативы одиночеству парламентарий посоветовала россиянкам обратить внимание на участников специальной военной операции. Нина Останина назвала бойцов СВО примером мужественности и предложила женщинам активнее вступать в переписку и поддерживать военных. По ее мнению, возвращение защитников домой поможет многим создать полноценные семьи и обеспечить детям гармоничное воспитание в окружении обоих родителей.