Суд наказал двух фанатов за бросание бутылок после матча «Зенит» — «Спартак»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух болельщиков «Зенита», которые бросали пластиковые бутылки на поле после кубкового матча петербуржцев со «Спартаком». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Спартак» обыграл «Зенит» в серии послематчевых пенальти. После окончания матча спартаковцы праздновали победу вблизи фанатской трибуны «Зенита». Оттуда в их сторону полетели пластиковые бутылки с водой. Одна из них попала в голову нападающему красно-белых Манфреду Угальде.

Двух нарушителей установили. Сергею Иванову и Антону Харитонову суд назначил штраф в 7 тыс. руб. и запретил им посещать футбольные матчи: Иванову — сроком на год, Харитонову — сроком на восемь месяцев. Харитонов просил о смягчении наказания, так как он водит на матчи ребенка, который занимается футболом.

