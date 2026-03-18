Темный шоколад и стевия: диетолог объяснила, какое сладкое можно есть при похудении

Худеть и не срываться на кофе с тортиком — задача со звездочкой, но диетолог Анна Белоусова уверена: вовсе вычеркивать сладкое из жизни необязательно. Главное — понимать, что любой десерт остается углеводной бомбой, и обращаться с ним нужно аккуратно, даже если сахар формально отсутствует. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, промышленные сахарозаменители вроде аспартама эксперт советует обходить стороной: организм может отреагировать на них не лучше, чем на рафинад. А вот стевия в виде очищенного порошка — совсем другая история. Она не рассыпается при нагревании, не содержит углеводов и позволяет печь дома привычные пироги и печенье без вреда для фигуры. Главное — не путать с листьями, у которых специфический горьковатый привкус.

Эксперт добавила, что вне дома выбор стоит делать в пользу легких текстур. Панакота или фруктово-ягодное желе менее опасны, чем пирожное с масляным кремом: там нет тяжелого союза теста и сахара. Фрукты тоже могут сыграть роль десерта, но с оговоркой: бананы, виноград и сухофрукты лучше оставить тем, кто не считает калории, — в них слишком много природных сахаров.

По ее мнению, для тех, кто все же хочет иногда баловать себя магазинными сладостями, диетолог рекомендует темный шоколад с содержанием какао от 85%, но не больше пары долек и не каждый день. Под строгим контролем — зефир и пастила, но только если они без сахара, на яблочном пектине. Это скорее способ порадовать себя, чем регулярная практика, но именно такие маленькие послабления помогают не сорваться и держать диету долго.

