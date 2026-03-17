Правила жизни от тибетского лекаря: почему баранину нельзя есть со свининой

О том, что многие болезни возникают из-за неправильного образа жизни и питания, человечество знает давно. Но тибетская медицина с ее тысячелетними традициями возвела это знание в абсолют. Ламы-лекари утверждают: простой отказ от дурных привычек в еде способен творить чудеса. Еши Намжил лама, ширээтэ-лама Курумканского дацана традиционной Сангхи России, поделился с верующими и всеми желающими подробными рекомендациями о том, как выстроить рацион с пользой для здоровья, передает «АиФ Иркутск».

По словам священнослужителя, корень множества заболеваний кроется в банальных вещах: люди едят слишком много, смешивают несовместимые продукты, выбирают неподходящее время для трапезы и игнорируют элементарные правила. В молодости мощный метаболизм позволяет организму справляться с погрешностями, но с годами пищеварительный «огонь» угасает. Однако продлить качество и продолжительность жизни вполне реально, если скорректировать рацион и дисциплинировать себя.

Утро: никакой спешки и «холодного» старта

Начинать день ламы советуют со стакана теплой кипяченой воды натощак — можно с ложкой меда. Это запускает пищеварение. Завтракать следует только спустя полчаса, и еда обязательно должна быть приготовленной и теплой. Идеальный вариант — каша с маслом, тушеные овощи или суп.

А вот от чего утром лучше отказаться, так это от холодных йогуртов, соков, сырых фруктов, сыров и тем более от сухого бутерброда с кофе. Еда всухомятку, по словам ламы, наносит серьезный удар по желудку.

Важное правило: после горячего завтрака или обеда нельзя сразу пить холодное — ни молоко, ни морс, ни сок. Температура пищи и напитков в один прием должна быть примерно одинаковой, желательно теплой. Если очень хочется холодного, лучше выждать минимум два часа.

Совместимость продуктов: почему баран со свиньей не дружат

Один из ключевых постулатов тибетской медицины — запрет на смешение продуктов с разной «природой». Например, баранина считается мясом «горячим», а свинина — «холодным». Если съесть их вместе, они не переварятся должным образом и осядут в кишечнике. Та же логика работает в отношении горячего супа и холодного кваса, выпитого сразу после него.

Кроме того, лама напоминает о разной скорости переваривания продуктов. Мясо и большинство овощей усваиваются гораздо дольше фруктов и ягод. Поэтому логично начинать трапезу с более легкой пищи, а не наоборот. Если в обед запланированы и картошка с мясом, и яблоки, то сначала следует съесть фрукты, выдержать паузу и только потом приступать к основному блюду.

Фрукты — не десерт, а отдельный прием пищи

Тибетская традиция советует вообще исключить фрукты и ягоды из разряда десерта. Их лучше употреблять отдельно, в идеале — ближе к полудню, когда метаболизм достигает пика. И, конечно, ориентироваться на сезон: летом и осенью свежие дары природы максимально полезны, а вот зимой и весной их количество лучше свести к минимуму.

Режим и перерывы: не кусочничать, но и не голодать

Еши Намжил лама рекомендует делать между приемами пищи промежутки около четырех часов. Этого времени достаточно, чтобы предыдущая порция усвоилась, а желудочно-кишечный тракт получил небольшую передышку. Ночной перерыв должен быть самым длительным — 10–12 часов между ужином и завтраком.

Постоянное «кусочничество» в течение дня вредно, так как заставляет пищеварительную систему работать без остановки. При этом тяжелой едой объедаться нельзя, а легких фруктов, если они съедены отдельно, можно позволить себе побольше.

Новые и непривычные блюда, особенно при проблемах с желудком, лучше пробовать понемногу. И главное — не смешивать за один раз много разных продуктов. Чем проще еда, тем легче организму.

Мера и ужин: кому можно не есть вечером

Лама полностью согласен с современной диетологией в вопросе умеренности: лучше есть меньше. Исключение составляют лишь люди, худощавые от природы, но таких немного.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, стоит задуматься об отказе от ужина. Метаболизм человека напрямую связан с солнцем: он просыпается утром, достигает пика в полдень и к вечеру затухает. С возрастом эта тенденция усиливается. Поэтому завтракать и обедать необходимо, а вот вечерняя еда рискует остаться непереваренной.

Если совсем отказаться от ужина трудно, лама советует хотя бы сделать его максимально легким (вегетарианским) и сдвинуть на раннее время. Чем больше времени пройдет от еды до сна, тем лучше. Минимальный интервал — два часа. Есть прямо перед сном категорически нельзя.

Молочные продукты и капуста — только в первой половине дня

Особое предостережение касается молочных и кисломолочных продуктов, а также блюд из капусты (включая квашеную). Они вызывают брожение в организме, поэтому их место — в первой половине дня или в обед, но никак не вечером.

Климат имеет значение

В холодное время года и в холодном климате желудок следует наполнять твердой пищей наполовину, на четверть — питьем и еще одну четверть оставлять пустой для оптимального переваривания. В жару формула меняется: половина объема — жидкость, четверть — твердая пища и четверть — свободное пространство. Наедаться до отвала вредно при любой погоде.

И последнее правило: после сытной трапезы полезна неспешная прогулка. А вот тяжелые физические нагрузки или сон сразу после еды одинаково вредны.

