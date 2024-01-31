Теперь готовить будет муж: жительница Пушкино чуть не сгорела заживо, пока жарила рыбу на ужин

Череда жутких совпадений привела в реанимацию 45-летнюю женщину, которая хотела пожарить на ужин рыбу. Допустив две досадные неосторожности, жительница Пушкино спровоцировала пожар и едва не сгорела в нем сама. Медикам понадобилось 50 дней, чтобы ее спасти.

В приемное отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова скорая помощь доставила пострадавшую без сознания. С ней был муж, который стал свидетелем жуткого зрелища и сумел вовремя облить супругу водой. Однако несмотря на его быструю реакцию, ожоги занимали 70% поверхности тела пострадавшей. Более того, они затронули всю толщу мягких тканей.

«Пациентке крайне не повезло во время хлопот на кухне. Бороться с последствиями такого невезения пришлось и хирургам, и реаниматологам», — рассказали в больнице корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Начиналось все довольно банально. Женщина хотела пожарить к ужину рыбные стейки, поставила сковородку на зажженную плиту и налила оливковое масло. Однако потом хозяйку что-то отвлекло. Она переключилась на другие дела, забыв, что собиралась готовить, и вернулась на кухню, уже когда масло закипело.

В руках у женщины был стакан с водой. Она неожиданно споткнулась, жидкость выплеснулась прямо на сковородку, и произошла чудовищная химическая реакция, подобная взрыву мощной петарды.

Дело в том, что вода, попавшая в кипящее масло, мгновенно превратилась в пар и вытолкнула масло со сковороды. За этим последовал сильный хлопок и начался пожар. Горящее масло облило несчастную женщину с ног до головы. Ее халат загорелся, как спичка. А вместе с ним вспыхнули волосы.

Жительнице Пушкино повезло только в одном — рядом оказался муж, который, не теряя времени, набрал из крана воды в кастрюлю и облил супругу. Все полтора месяца, которые она провела в реанимации, а потом в отделении, он поддерживал ее морально и обещал надолго заменить у плиты.

«Пациентке сделано несколько операций, в том числе по пересадке кожи. И сейчас ее здоровью ничто не угрожает», — отметил заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.

По словам пластического хирурга Якова Носова, срок заживления ожогов третьей степени невозможно определить точно. Он может занять от трех до шести месяцев.

«Такие ожоги всегда оставляют очень глубокие рубцы. Обычно мы рекомендуем трансплантацию уже через 3 месяца после начала заживления тканей, но эта процедура не проводится по ОМС, поэтому наши консультации носят только рекомендательный характер», — пояснил медик.

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