«Конец человеческой расы»: эксперимент Илона Маска по вживлению чипа в мозг человека насторожил врачей

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека. Об этом бизнесмен сам написал в своем аккаунте в соцсети Х. При этом он добавил, что первые полученные данные о работе импланта были многообещающими.

По словам известного теледоктора Александра Мясникова, такое достижение — настоящая революция в медицине.

«Дальше все будет зависеть от того, в чьих руках окажется разработка. Возможны разные варианты: либо возвращение жизни тяжело больным, либо конец свободной человеческой расы как таковой», — отметил медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач общей практики Мария Беляева добавила, что, по сообщениям компании, это устройство может иметь меньше побочных эффектов, чем применение медицинских препаратов — например, для лечения депрессии.

Но у общественности тут же возник вопрос о безопасности подобных экспериментов, прежде всего для здоровья человека. Мясников добавил, что в случае корректного проведения операции риски практически отсутствуют. С его мнением солидарна и Беляева.

«Производитель уверяет, что чип является безопасным для здоровья человека, но точно об этом сказать невозможно без результатов долгосрочных исследований. Большую роль играет правильность установки импланта, так как в эксперименте на обезьянах при его неправильном расположении возникали такие осложнения, как отек мозга, боль, параличи. Можно предположить, что перед установкой подобного чипа человеку были учтены возможные осложнения и риски», — подчеркнула медик.

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