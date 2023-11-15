Терапевт Алексеева перечислила способы упростить утренний подъем в холодную погоду

Главной причиной, когда крайне тяжело просыпаться по утрам, прежде всего в холодное время года, является отсутствие полноценного сна. Многие люди поздно ложатся спать, и тем самым процесс пробуждения затягивается. Человек встает на час-два позже и уже везде опаздывает. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, как это исправить и что может упростить процесс пробуждения. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, прежде всего следует составить график и жить по нему.

Врач добавила, что немаловажную роль в этом играют ночные переедания.

По ее мнению, перед сном следует исключить просмотр новостей в любой форме, а принять расслабляющий душ или почитать увлекательную книгу.

Медик отметила, что для исключения дискомфорта можно рядом с кроватью держать нарезанный лимон.