Терапевт Алексеева пояснила симптомы нервного истощения и его опасность

Нервным истощением называется состояние, которое возникает, когда в организме накапливаются последствия отрицательных стрессовых ситуаций. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие физические и психологические признаки выдают его наличие. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, у нервного истощения есть вполне физические проявления, протекающие в унисон с психологическими. Это потеря энергии, постоянное чувство усталости, потеря аппетита либо, напротив, переедание, апатия, бессонница, гипертензия, повышенная потливость, резкая потеря или, наоборот, набор веса.

Врач отметила, что для восстановления важны полноценный отдых, правильное питание, физическая активность, смена рода деятельности и отпуск.