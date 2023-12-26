Терапевт Асанов назвал обостряющиеся в новогоднюю ночь заболевания
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Новый год многие считают одним из главных праздников в году. Тем не менее он может принести с собой и повышенный риск возникновения проблем со здоровьем. По словам врача-терапевта Тимура Асанова, потенциальные угрозы во время новогодних праздников вовсе не ограничиваются повышенной травмоопасностью на фоне погодных условий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что частыми поводами для обращений за медпомощью являются ожоги из-за пиротехники, пищевое и алкогольное отравления, обморожения, травмы в результате падений, переедание, обострение хронических заболеваний органов пищеварения, аллергия.
Кроме того, в этот период также возрастают очереди в травмпункты.