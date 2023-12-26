Терапевт Асанов назвал обостряющиеся в новогоднюю ночь заболевания

Новый год многие считают одним из главных праздников в году. Тем не менее он может принести с собой и повышенный риск возникновения проблем со здоровьем. По словам врача-терапевта Тимура Асанова, потенциальные угрозы во время новогодних праздников вовсе не ограничиваются повышенной травмоопасностью на фоне погодных условий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что частыми поводами для обращений за медпомощью являются ожоги из-за пиротехники, пищевое и алкогольное отравления, обморожения, травмы в результате падений, переедание, обострение хронических заболеваний органов пищеварения, аллергия.

Кроме того, в этот период также возрастают очереди в травмпункты.