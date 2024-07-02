Терапевт Барило заявила, что среди всех российских регионов больше всего подвержены раку кожи жители Крыма

По словам врача-терапевта Ольги Барило, в Республике Крым по сравнению с прочими российскими регионами, выявляют больше всего случаев онкологии с развитием меланомы, а именно – рака кожи. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она добавила, что в связи с тем, что в регионе много солнца, необходимо пользоваться кремами с SPF 50, носить закрытую одежду и посещать пляж только в утренние и вечерние часы.

По мнению медика, загар является защитной реакцией кожи на ультрафиолетовое излучение, попадающее на наше тело. Тем не менее он весьма опасен, поэтому лучше вообще исключить его и минимизировать время нахождения на солнце.

Она отметила, что красивый оттенок кожи после загара является всего лишь ответом на такие излучения солнца.