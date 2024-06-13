Терапевт Бартули перечислил опасные съедобные грибы
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В подмосковных лесах начался грибной сезон. Грибников уже сегодня ждут лисички, подберезовики, подосиновики и белые грибы. Однако стоит преодостерчься от сбора грибов рядом с автомагистралями. По словам врача-паразитолога Эдуарда Бартули, людям, которые не имеют опыта в сборе грибов и соответствующих знаний, все же не следует ходить по грибы без сопровождения опытных грибников. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он добавил, что грибы, как правило, всасывают все токсины из окружающей среды, именно поэтому не стоит собирать их возле различных заводов и дорог, поскольку в данных местах идет значительный выброс вредных веществ в атмосферу.
По мнению медика, употребление в пищу гриба, найденного возле указанных мест, может привести к пищевому отравлению. Тем не менее в данной ситуации многое зависит от объема съеденных грибов, а также от порога интоксикации. Между тем в летний сезон достаточно часто поступают на госпитализацию в инфекционные больницы люди из-за отравления в силу некачественной прожарки или проварки грибов.
Он подчеркнул, что идеальным методом научиться правильно собирать грибы является хождение по грибы совместно с опытными грибниками.