Терапевт Бартули перечислил опасные съедобные грибы

В подмосковных лесах начался грибной сезон. Грибников уже сегодня ждут лисички, подберезовики, подосиновики и белые грибы. Однако стоит преодостерчься от сбора грибов рядом с автомагистралями. По словам врача-паразитолога Эдуарда Бартули, людям, которые не имеют опыта в сборе грибов и соответствующих знаний, все же не следует ходить по грибы без сопровождения опытных грибников. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что грибы, как правило, всасывают все токсины из окружающей среды, именно поэтому не стоит собирать их возле различных заводов и дорог, поскольку в данных местах идет значительный выброс вредных веществ в атмосферу.

По мнению медика, употребление в пищу гриба, найденного возле указанных мест, может привести к пищевому отравлению. Тем не менее в данной ситуации многое зависит от объема съеденных грибов, а также от порога интоксикации. Между тем в летний сезон достаточно часто поступают на госпитализацию в инфекционные больницы люди из-за отравления в силу некачественной прожарки или проварки грибов.

Он подчеркнул, что идеальным методом научиться правильно собирать грибы является хождение по грибы совместно с опытными грибниками.