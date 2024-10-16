Терапевт Буракова назвала сроки замены кухонной губки

На привычной всем нам кухонной губке могут находиться огромное число различных бактерий и грибков, многие из которых способны причинить вред здоровью человека. Врач-терапевт Наталья Буракова перечислила способы этого избежать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, кухонная губка является раем для микроорганизмов, в связи с чем необходимо менять ее не реже чем раз в неделю.

Медик добавила, что существует также альтернативный вариант: можно не выбрасывать губку сразу, а дезинфицировать по мере загрязнения, отправив на пару минут в микроволновку или залив кипятком, — поделилась врач.

По ее мнению, также можно заменить губки для мытья посуды на одноразовые салфетки из микрофибры или на щетки для мытья посуды, поскольку их проще дезинфицировать.

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