Терапевт Бурнацкая заявила, что мед при нагреве выше 40 ℃ теряет полезные свойства

Мед содержит множество полезных веществ, обладает антибактериальными, противовоспалительными свойствами, помогает смягчить сухой кашель, уменьшить боль и раздражение в горле, укрепить иммунитет. По словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, при нагреве выше 40 ℃ данный продукт теряет свои ценные качества и даже имеет способность образовывать вредные соединения. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что также стоит помнить о том, что мед всего лишь облегчает симптомы и поддерживает организм, а также не заменяет противовирусные или антибактериальные препараты и не предотвращает осложнения.

По мнению медика, не следует во время болезни отдавать предпочтение только меду, а нужно обязательно обратиться к врачу.