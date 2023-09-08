Терапевт Черемушкин пояснил, обязательно ли осенью следует принимать витамины

У большинства людей в осенний период вопросы самочувствия становятся наиболее актуальными. Врач-терапевт Сергей Черемушкин рассказал о том, необходимо ли всем пить витамины в этот сезон. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, источник здоровья заложен в принципах здорового образа жизни, и если его придерживаться, то этого достаточно для того, чтобы оставаться здоровым человеком.

Медик подчеркнул, что применение БАДов и витаминов относительно здоровому человеку не нужно.