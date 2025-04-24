Подсчитана средняя стоимость шашлыка в 2025 году

В 2025 году средняя стоимость шашлыка из свинины на четыре порции составит 776 руб., что на 4,9% дороже, чем в прошлом году.

Шашлык из курицы обойдется в 398 руб. (+2,4% по сравнению с прошлым годом), а из индейки — в 932 руб. (+14,5%).

Об этом со ссылкой на Руспродсоюз сообщает РИА Новости.

Подсчет основан на классическом рецепте шашлыка на семью из четырех человек. Для приготовления блюда необходимо 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, 15 мл уксусной кислоты, соль и перец.

Ранее сообщалось о том, что в Эмиратах подтвердили, что власти иногда выгоняют россиян с пляжей.