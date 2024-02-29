Терапевт Чернышова назвала оптимальные сроки периодичности водных процедур

Не имеется каких-либо общих рекомендаций для детей и взрослых, как правильно принимать душ. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как часто следует мыться в разном возрасте и к каким последствиям может привести чрезмерность водных процедур. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, при наличии у ребенка здоровой кожи, то ничего плохого в ежедневном купании нет, однако применять минимальный объем моющих средств и выбирать специальные детские шампуни, гели и мыло.

Врач добавила, что при наличии у ребенка кожных заболеваний и аллергии следует быть осторожными в плане мытья. Важно также исполнять рекомендации врача, не пересушивать кожу, сушить полотенце.

По ее мнению, использование кремов и лосьонов зависит от индивидуальных желаний человека.