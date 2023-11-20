Терапевт Чернышова назвала сроки смены постельного белья

Смена постельного белья в большинстве своем основана на индивидуальных особенностях и преференциях человека. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как часто следует менять белье. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, необходимо учитывать, заправляется постель и принимается ли душ перед сном.

Медик добавила, что в целом идеальными сроками смены белья являются одна-три недели.

По ее мнению, людям, страдающим хроническими заболеваниями или имеющим чувствительную кожу, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем выбирать постельное белье.