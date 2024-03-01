Терапевт Чернышова определила опасные заболевания, которые часто путают с переутомлением

Ряд опасных заболеваний может протекать бессимптомно, поэтому иногда человек рискует запустить свое состояние до серьезных осложнений, а отдельные болезни могут и вовсе проявляться в виде переутомления и усталости. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие недуги развиваются без внешних проявлений. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, есть немало заболеваний, начинающихся бессимптомно, то есть их можно вылечить на этом уровне, но человека ничего не беспокоит. Например, это могут быть гепатит С, ВИЧ-инфекция.

Врач добавила, что аналогичная ситуация и с онкозаболеваниями, гонореей. В последнем случае проявления болезни можно легко перепутать с другими заболеваниями.

По ее мнению, в связи с этим необходимо регулярно обследоваться у специалистов.