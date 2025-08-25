Терапевт Чернышова перечислила методы быстрого избавления от икоты

Икота — один из самых загадочных и непредсказуемых рефлексов нашего организма, возникающий из-за внезапных судорожных сокращений диафрагмы. Несмотря на распространенность, ее защитная функция до сих пор остается необъясненной для науки. Как отмечает врач-терапевт Надежда Чернышова, в большинстве случаев это быстро проходящее явление, вызванное перееданием, газированными напитками или употреблением твердой сухой пищи. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, тем не менее икота может сигнализировать и о более серьезных проблемах. У младенцев она нередко возникает при переохлаждении или стрессе, а длительные приступы — от нескольких часов до нескольких суток — иногда связаны с поражениями центральной нервной системы: опухолями, травмами мозга или спинного отдела. Хотя сама по себе икота не опасна, она способна значительно ухудшить качество жизни, вызывая раздражение, бессонницу и даже истощение при затяжных приступах.

Медик добавила, что для быстрого прекращения икоты можно использовать простые, но эффективные методы. Мелкие глотки прохладной воды помогают переключить рецепторы пищевода. Метод Вальсальвы — задержка дыхания с попыткой выдоха при закрытых дыхательных путях — меняет давление и ритм дыхания. Неожиданно действенным способом оказалось проглатывание чайной ложки сахара без воды: исследования подтверждают эффективность в 95% случаев.

По ее мнению, с обычной икотой можно справиться самостоятельно, но, если приступы повторяются часто, длятся долго и не имеют очевидных причин — это повод обратиться к врачу. За безобидным симптомом могут скрываться нарушения в работе пищеварительной или нервной системы, требующие профессиональной диагностики и лечения.

Ранее врач Чернышова назвала длительную икоту одним из признаков инсульта.