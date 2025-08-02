Врач пояснил опасность менингококковой инфекции

На фоне тревожных данных о двукратном росте случаев менингококковой инфекции в России за первые пять месяцев 2025 года (свыше 1,2 тыс. случаев против аналогичного периода 2024-го) эксперты обсуждают риски и меры защиты от этой опасной болезни, передающейся воздушно-капельным путем и способной привести к менингиту с летальностью до 15%. Как пояснил профессор Николай Малышев, бывший главный инфекционист Москвы, текущий подъем во многом связан с притоком мигрантов, среди которых чаще фиксируются вспышки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, хотя Роспотребнадзор называет общую ситуацию стабильной, специфика инфекции коварна: она может протекать бессимптомно или маскироваться под ОРВИ, а тяжелее всего ее переносят дети и пожилые люди. Ключевая проблема — отсутствие вакцины против менингококка в Национальном календаре прививок, а иммунизация проводится лишь точечно при ухудшении эпидобстановки.

По мнению медика, несмотря на сезонный спад летом, осенний рост ОРВИ теоретически может создать почву для новых случаев. Однако не ожидается резких скачков благодаря работе санэпидслужб: каждый подтвержденный случай менингококка тщательно расследуется, контактные лица обследуются, а людей с симптомами ОРВИ изолируют.

Он резюмировал, что, хотя массовой эпидемии не прогнозируется, индивидуальные риски сохраняются. Главные меры защиты: оперативная изоляция заболевших («санитарный барьер») и добровольная вакцинация, которую удобно совмещать с прививкой от гриппа. Особенно это актуально для уязвимых групп и в преддверии осенне-зимнего сезона респираторных инфекций.

Ранее сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость менингитом.