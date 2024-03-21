Терапевт Чернышова развеяла миф о пользе долгого приема комплекса Омега-3

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, беспрерывный прием Омеги-3 возможен, однако лучше не рисковать, поскольку он зависит от общего состояния здоровья, прежде всего от работы печени и почек. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что принимать добавки, которые содержат этот комплекс, можно без перерыва только если к этому имеются медпоказания.

По мнению медика, не стоит принимать самостоятельно без показаний, без контроля врача любые витаминные комплексы. По поводу необходимости поддержать организм комплексом с Омега-3 рекомендуется сдать анализы на витамины А, D. Недостаток полиненасыщенных жирных кислот можно восполнить путем употребления в пищу рыбы, содержащей жирные кислоты.