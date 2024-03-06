Терапевт Чиркова определила наиболее опасную болезнь с симптомами отвращения к мясу

По словам врача-терапевта Ольги Чирковой, наиболее опасным заболеванием, при котором появляется отвращение к мясной продукции, является рак желудка. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что такой симптом в этом случае может свидетельствовать о последних стадиях недуга при любой локализации опухоли.

По мнению медика, при беременности данный симптом может говорить о токсикозе либо непереносимости животного протеина плодом.

Она добавила, что при обнаружении резкого негатива к мясу при том, что раньше человек ел его с удовольствием, следует в срочно порядке обратиться к врачу.