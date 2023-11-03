Терапевт Чиркова определила температуру тела, при которой можно принимать жаропонижающее

По словам врача-терапевта Ольги Чирковой, принимать жаропонижающие средстваследует при температуре тела 38 С. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что аналогичные препараты могут прописать также ослабленным больным, детям до трех месяцев и тем, кто имеет склонность к судорогам.

По мнению медика, падение температуры не говорит о выздоровлении, а рост показателей до 41 С свидетельствует о полном дисбалансе температурного центра и требует срочной специализированной помощи.

Она отметила, что температура до 39 С не критична для относительно здорового взрослого человека, однако требуется наблюдение и контроль.