Терапевт Чиркова рассказала о полезной альтернативе майонезу

По словам врача-терапевта Ольги Чирковой, полезной альтернативой майонезу будут сметана или натуральный йогурт со специями. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что майонез является не самым удачным соусом для блюд, а его востребованность связана с дешевизной, однако в нем содержится немалое количество вредных добавок.

Напомним, что, по мнению другого диетолога Асият Хачировой, при соблюдении диеты для похудения исключение майонеза из рациона является необязательным пунктом, поскольку он не калорийнее растительного масла, просто его ключевая опасность — в консистенции продукта.