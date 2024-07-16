Терапевт Дельманова перечислила заболевания, о которых свидетельствует чрезмерное потоотделение

По словам врача-терапевта Сабины Дельмановой, потоотделение является естественным процессом, который помогает регулировать температуру тела и выводить из организма продукты обмена веществ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что при регулярном усиленном потоотделении во всем теле могут быть определенные заболевания, то есть это так называемый вторичный гипергидроз. Он развивается на фоне серьезных патологий вроде ожирения, подагры, ревматоидного артрита, сахарного диабета, рака, проблем с сердцем, инфекций, а также приема лекарственных препаратов или физиологических состояний - беременности или менопаузы.

По мнению медика, при наличии чрезмерного потоотделения, а также чувства давления в груди, тошноты, рвоты необходимо обратиться к врачам и пройти обследование. Кроме того, может оказаться тревожным симптомом усиленное потоотделение в ночное время суток.

Она добавила, что существует и первичный гипергидроз, являющийся врожденной особенностью, которая возникает по неизвестным причинам, как правило, в детстве или подростковом возрасте, и носит локальный характер: под мышками, на ладонях, на ступнях.