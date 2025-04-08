Терапевт Горбачева дала советы не подхватить простуду после апрельского снегопада

Резкое похолодание в апреле, когда организм уже адаптировался к весенним условиям, может иметь ряд негативных последствий для здоровья. Врач-терапевт Евгения Горбачева рассказала, как выстоять и не заболеть. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, во время переходного периода иммунная система может быть ослаблена, и резкие изменения температуры могут привести к простудам и вирусным инфекциям. Кроме того, имеется риск переохлаждения, особенно если человек одет не по погоде. Также резкие перепады температуры могут оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Медик подчеркнула, что во избежание заболеваний следует тепло одеваться, увлажнять воздух в помещениях, быть физически активным, иметь сбалансированное питание, защищать кожу, выпивать достаточный объем жидкости.

Ранее «Роскосмос» показал с орбиты циклон, ставший причиной мощного снегопада в Москве.