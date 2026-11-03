Индекс Мосбиржи не удержался у 2500 пунктов: эксперт назвал ключевые факторы давления

Индекс Мосбиржи вновь не удержался у 2500 пунктов: днем рост сменился давлением продавцов. Об этом рассказал Андрей Смирнов, эксперт «БКС Мир инвестиций», сообщили Финансы Mail.

По мнению эксперта, рынок отвлекают геополитика и внешний фон. В Кремле подтвердили переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10-11 ноября, также готовится встреча лидеров Трампа, Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС 18-19 ноября. При этом возобновились атаки на инфраструктуру РФ, а нефть просела на сигналах о деэскалации вокруг Ирана. Мировые площадки нервозны из-за выборов в конгресс США и сомнений в окупаемости ИИ-инвестиций.

По данным издания, на неделе выйдут PMI по услугам в Китае, еврозоне и США, квартальные отчеты McDonald’s, Qualcomm и других. В четверг «Роснефть» обсудит дивиденды, а ЦБ опубликует резюме заседания по ставке.

По мнению эксперта, рубль ослаб из-за ухода части валютного предложения после налогового периода. Минфин 5 ноября сообщит об операциях с валютой — рост покупок может умеренно давить на курс. Прогноз: 80,5-82,5 за доллар и 12,05-12,35 за юань.

Ранее политолог Вайнер рассказал, почему демократы могут забрать Палату представителей у Трампа.

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