Терапевт Хасиева перечислила способы справиться с акклиматизацией после возвращения из жаркой страны

Акклиматизация является неизбежным процессом при прибытии в местность с сильно отличающимся от привычного климатом, поскольку организму требуется оптимизировать жизнедеятельность и начать функционировать на новый лад. Врач-терапевт Софья Хасиева рассказала, каковы симптомы данного состояния и как с ним справиться. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, симптомы данного состояния напрямую зависят от того, с какой в какую температуру попал человек. Так, в жарких странах россияне нередко сталкиваются с чрезмерной либо недостаточной влажностью. В первую очередь в жарких странах наблюдается учащенный пульс, повышение потоотделения и температуры тела, нарушения в работе ЖКТ.

Медик добавила, что для адаптации при высокой температуре воздуха следует регулярно восстанавливать водно-солевой баланс во избежание электролитных нарушений, которые могут привести к сбою в работе сердечно-сосудистой системы. Не стоит обезвоживать организм алкоголем. Следует защищаться от избытка солнечных лучей и тепла.