Терапевт Хухрев дал рекомендации, как избежать простуды после летнего дождя
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По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, дождь летом сам по себе не может стать причиной простуды, так как теплая вода не опасна для человека. Однако если после промокания подул холодный ветер или человек оказался в помещении с кондиционером, то риск переохлаждения есть. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что для избежания простуды необходимо быстро переодеться в сухую одежду и высушить волосы.
По мнению медика, также не будет лишней чашка теплого чая.