Терапевт Хухрев назвал опасные заболевания, признаками которых может быть долгая икота

По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, короткие приступы икоты знакомы всем, тем не менее бывают случаи, когда икота продолжается часами, днями и даже месяцами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что более чем в 90% случаев за долгой икотой, которая длится более шести часов, стоит что-то серьезное.

По мнению медика, это может быть раздражение блуждающего нерва, а также причиной могут быть новообразования в гортани или щитовидной железе, аневризма аорты или астма. Также ее могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда.

Он подчеркнул, что при долговременной икоте следует обязательно обратиться к врачу.