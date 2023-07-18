Терапевт Хухрев перечислил симптомы внезапного повышения давления в жару

Людям, имеющим склонность к повышенному давлению, жара кажется дополнительным испытанием. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, при активной работе под палящим солнцем на дачном участке и неупотреблении воды достаточном объеме давление может как подскочить, так и упасть. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что при росте давления чаще всего человека бросает в жар, лицо становится красным, быстро колотится сердце и возникает ощущение тошноты, а при упадке давления ощущается резкий упадок сил.

Медик подчеркнул, что следует помнить о том, что эти же симптомы могут быть свидетельством также и теплового удара. В обоих случаях необходимо обратиться к врачу.