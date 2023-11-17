Терапевт Ионов заявил, что при чихании для человека опасны собственные брызги

По словам врача-терапевта Станислава Ионова, чихание при необходимости можно сдерживать, негативных последствий это не несет. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что при появлении чувства свербения в носовой полости просто нужно зажать носовые ходы. В этом случае в мозг пройдет сигнал, что все в порядке, и чихательный рефлекс прервется.

По мнению врача, возникающий при чихании поток воздуха опасен даже для самого чихнувшего, поскольку содержит бактерии и вирус, которые могут впоследствии вызвать другие вирусы.