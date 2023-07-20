Терапевт Исаева назвала причины, почему Байден едва не заснул на встрече в Белом доме

По словам врача-терапевта Камилы Исаевой, состояние американского лидера Джо Байдена, теряющегося в пространстве, забывающего факты и слова, может быть связано со старческим слабоумием, сосудистыми нарушениями и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, человек с аналогичными проявлениями не имеет способности самостоятельно принимать решения, не в состоянии управлять собственной жизнью.

Она уточнила, что старческое слабоумие чаще всего проявляется поэтапно. Изначально человек забывает какие-то вещи, теряется во времени и пространстве, после чего забывает недавние события и имена людей.

По словам медика, у президента США в настоящее время имеется именно вторая стадия.