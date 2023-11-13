Терапевт Исаева перечислила причины возникновения инфаркта у мужчин после 40 лет

По словам врача-терапевта Камилы Исаевой, сильная физическая усталость или эмоциональное истощение могут обернуться сердечным приступом. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что при таких состояниях внутренние органы человека страдают от кислородного голодания.

По мнению медика, мужчины старше 40 лет подвергаются большому риску сердечного приступа.

Она отметила, что также на возникновение инфаркта влияют курение, алкоголь, неправильное питание, экология, диабет, избыточный вес.

Врач подчеркнула, что избежанию проблем с сердечно-сосудистой системой способствуют витамины группы В, омега-3 и D3.