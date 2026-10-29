Тыква в доме — грех? Священник из Подмосковья дал неожиданный и спокойный ответ

REGIONS: священник Левков из Подмосковья назвал тыкву безопасным декором

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Осенью, когда витрины и соцсети заполняются оранжевыми тыквами и жутковатыми фигурами, у верующих нередко возникает вопрос: не граничит ли такой декор с чем-то недопустимым? Разъяснить ситуацию REGIONS попросил Александра Левкова, священника Пушкинского благочиния.

По убеждению священника, в самом плоде опасности искать не нужно. Тыква на окне, осенняя композиция или фотосессия в оранжевых тонах — все это еще не повод для беспокойства из-за надвигающегося Хэллоуина.

«Тыква сама по себе — обычный овощ. Если вы украсили ею дом или устроили осеннюю фотосессию, это не означает, что вы занимаетесь оккультизмом. Не нужно приписывать предметам самостоятельную злую силу», — объяснил священник.

Такой же взгляд священник советует сохранять и при взгляде на устрашающие предметы. То, что вещь выглядит пугающе, само по себе не дает ей силы вредить душе.

Однако из этих слов не следует, что допустимо все, что связано с праздником. Одно дело — сезонное украшение, другое — сознательное обращение к оккультным практикам. Важно понимать суть действия и тот смысл, который в него вкладывают.

Поэтому опасаться тыквы только потому, что в календаре значится Хэллоуин, по мнению Александра Левкова, нет причин — даже если соседи видят в ней напоминание о празднике.

Ранее сообщалось, что священник Трушин предупредил православных об опасности гороскопов.

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