Акция «Первые за чистое Подмосковье 3.0» стартовала в Московской области
Школьникам Подмосковья расскажут о работе коммунальных служб
Фото: [Министерство образования Московской области]
Региональная акция «Первые за чистое Подмосковье 3.0» стартовала в Московской области. В ее рамках школьникам региона расскажут о работе коммунальных служб, сообщает Министерство образования Московской области.
Проект продлится до конца ноября и охватит 78 предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В акции примут участие более 1,5 тыс. старшеклассников.
Одними из первых в акции приняли участие свыше 90 школьников из образовательных учреждений Королева, Бронниц, Павловского Посада, Шаховской и Сергиева Посада.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.