Последние теплые выходные осени? Прогноз погоды в Москве и области

Последние выходные октября в Москве и Подмосковье обещают быть относительно теплыми и преимущественно сухими. Днем воздух будет прогреваться до +12 градусов, а заметное похолодание начнет ощущаться уже в начале ноября. О том, стоит ли планировать прогулки на субботу и воскресенье и когда в регион придут дожди, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В субботу, 31 октября, в Москве ожидается от +9 до +11 градусов, по области — от +7 до +12. Ночью температура будет держаться в пределах +2…+4 градусов в столице и от 0 до +5 градусов в Подмосковье. Осадков не ожидается, небо будет с прояснениями», — сообщил Ильин.

В воскресенье, 1 ноября, погода останется относительно мягкой, хотя станет немного прохладнее. По словам синоптика, днем в Москве прогнозируется от +8 до +10 градусов, в Московской области — от +6 до +11. Ночью в столице ожидается +1…+3 градуса, а по области температура может опуститься до −2 градусов. В Москве существенных осадков не предвидится, но местами в Подмосковье возможен небольшой дождь.

«В понедельник и вторник погода станет более пасмурной. Местами пройдут небольшие дожди, а дневная температура понизится: 2 ноября ожидается от +4 до +9 градусов, 3 ноября — от +2 до +7. Ветер будет северным, затем слабым», — уточнил синоптик.

Тем, кто собирается на длительную прогулку в выходные, стоит учитывать прохладные ночи и утренние часы. В субботу и воскресенье существенных осадков в столице не ожидается, поэтому эти дни подойдут для прогулок на свежем воздухе. А вот с началом рабочей недели лучше иметь при себе зонт: ноябрь встретит жителей региона облачной погодой и местными дождями.