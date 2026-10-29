Нападающий «Галатасарая» Осимхен восхитился игрой Батракова

Нигериец отметил, то российский полузащитник очень быстро и легко влился в команду, старается побольше узнать о клубе и о стране. Осимхен рассказал, что у него такое ощущение, будто Батраков в «Галатасарае» не два месяца, а два года.

«Батраков — необыкновенный, невероятный игрок и невероятный человек. Я бы завидовал, если бы он оказался в другом клубе. Того, кто привел Алексея в клуб, нужно наградить», — заявил Осимхен.

Нападающий подчеркнул, что у него наладилось отличное взаимопонимание с Батраковым на поле, и он понимает, что ему ждать от партнера в следующий момент.

Алексей Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». Россиянин провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, забил два мяча и сделал два ассиста.

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