В Подмосковье с начала года по президентской программе построили 440 км новых газопроводов
В рамках программы соцгазификации в Подмосковье построили 440 км новых сетей
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье с начала 2026 года по президентской программе социальной газификации построили 440 км новых газопроводов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Сейчас специалисты «Мособлгаз» продолжают строительные работы в 67 населенных пунктах Подмосковья, в том числе в Наро-Фоминске, Клину, Солнечногорске.
«Более 3 тыс. населенных пунктов Подмосковья сегодня газифицированы. Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. С начала этого года 10 тыс. подмосковных семей уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах. Работа по социальной газификации продолжается, проект бессрочный», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.
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