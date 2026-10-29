В Подмосковье с начала года по президентской программе построили 440 км новых газопроводов

«Более 3 тыс. населенных пунктов Подмосковья сегодня газифицированы. Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. С начала этого года 10 тыс. подмосковных семей уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах. Работа по социальной газификации продолжается, проект бессрочный», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.