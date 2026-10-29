В Воронеже похоронили Мишу Маваши

Рэпера и активиста Мишу Маваши, настоящее имя которого — Михаил Ниц, похоронили 29 октября в Воронеже, сообщает aif.ru. Церемония прошла на Юго-Западном кладбище.

Изначально прощание планировали на 28 октября, но дату перенесли из-за угроз безопасности близким. Место и время держали в секрете, а локацию несколько раз меняли, чтобы избежать нежелательного внимания.

Меры безопасности оказались серьезными. На кладбище дежурила полиция. У входа установили металлодетекторы, по периметру работали кинологи. Проезд на личном транспорте ограничили, сотрудники ДПС проверяли документы.

Некоторым посетителям пришлось объясняться с полицейскими, прежде чем их пропустили. Несмотря на все сложности, больше 100 человек присутствовали на похоронах, еще около 200 собрались возле кладбища.

Ниц умер в ночь с 24 на 25 октября. Ему был 41 год. Музыкант основал проект «МАВАШИ Group», а в 2022 году создал объединение «Северный человек», которое работало в 80 городах России. Осенью 2023 года он лично приезжал в зону боевых действий с гуманитарной помощью.

О причинах смерти высказался представитель Маваши Александр Лебедев. По его словам, смерть стала результатом несчастного стечения обстоятельств. Следственные действия продолжаются, проверяются разные версии.

Ранее стало известно о смерти барабанщика рокабилли-группы «Мистера Твистера» Валерия Лысенко.