В Электрогорске выездная администрация взяла обращения жителей на особый контроль

В Электрогорске 28 октября прошла выездная администрация, в работе которой принял участие первый заместитель министра содержания территорий и госжилнадзора Московской области Алексей Валерьевич Семенов, а также депутат Московской областной Думы Максим Александрович Коркин. Об этом сообщает пресс‑служба администрации округа.

Жители озвучили ряд актуальных вопросов: предоставление жилья по госпрограмме, повышение уровня грунтовых вод, благоустройство дворов, ремонт многоквартирных домов, капремонт дорог и проблемы в сфере здравоохранения.



По каждому обращению специалисты дали разъяснения. Все заявки взяты на контроль; там, где нужно личное участие, представители профильных служб планируют выехать на место для поиска решения.



Для записи на выездную администрацию или личный прием действует телефон: 2‑99‑05.