Новые очистные сооружения в Сергиевом Посаде построили уже на 90%
В Сергиевом Посаде к концу года достроят новые очистные сооружения
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора Московской области]
В Сергиевом Посаде к концу текущего года достроят новые очистные сооружения. Строительная готовность объекта составляет уже 90%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Новые сооружения строятся без остановки работы действующих. Рабочие уже возвели иловую насосную станцию, цеха доочистки и обезвоживания осадка, блок илоуплотнителей. Также проложили инженерные коммуникации.
В состав комплекса также входит административно-бытовой корпус с лабораторией. Общая площадь объекта превысит 5 тыс. кв. метров. Мощность сооружений составит 40 тыс. кубометров в сутки. Они будут работать в круглосуточном режиме.
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