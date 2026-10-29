Хризантема «Дубна»: в Крыму вывели цветок к 70‑летию института ядерных исследований

В Ялте, в Никитском ботаническом саду, открылся 73-й Бал хризантем. Главной премьерой нынешнего сезона стал новый крупноцветковый гибрид под названием «Дубна». Этот сорт селекционеры вывели к 70-летию Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), сообщил REGIONS.

Академик РАН Юрий Плугатарь, возглавляющий сад, отнес «Дубну» к самым ярким новинкам года. Хризантема с насыщенным медно-золотистым окрасом уже включена в голосование посетителей. Организаторы полагают, что у нее хорошие шансы обойти соперников и завоевать титул Королевы бала.

Бал хризантем — традиционная осенняя выставка Никитского ботанического сада. В ее программу входят показ уникальных коллекций цветов, презентация новых селекционных сортов и народное голосование за звание «Королевы бала».

Ранее сообщалось, что более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна».