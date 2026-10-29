Врачи Раменской больницы помогли подростку, который два месяца проходил с осколком зеркала в руке

Врачи Раменской больницы успешно прооперировали подростка, который два месяца проходил с осколком зеркала в руке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился мальчик, которого беспокоила незаживающая рана на ладони. Кроме того, кисть отекла и болела. За два месяца до этого подросток разбирал осколки зеркала и порезался. Тогда он самостоятельно промыл рану и наложил повязку. Несмотря на это, рука болела.

В ходе обследования в ладони мальчика обнаружили инородное тело размером около 2 см в длину. Им оказался осколок зеркала. За два месяца вокруг него сформировалась капсула, которая периодически воспалялась и ограничивала движение пальцев.

Пациента направили на операцию. В ходе нее врачи через небольшой разрез аккуратно извлекли осколок, не повредив сосуды и сухожилия сгибателей кисти.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день подростка выписали в удовлетворительном состоянии.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.