Терапевт Исаева считает, что причиной смерти мальчика в Одинцове вряд ли стала непосредственно ОРВИ

По словам врача-терапевта Камилы Исаевой, температура тела 38 °С маловероятно могла стать причиной смерти 16-летнего подростка в Одинцове. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что факторов смерти ребенка могло быть множество: наблюдение в медучреждении, наличие самолечения, наличие бактериальной инфекции в организме.

По мнению медика, свою роль в этом могли сыграть и образ жизни мальчика, уровень его социализации, «стерильность» условий.

Она добавила, что причиной смерти также могли стать сердечно-сосудистые проблемы, включая реакцию на жаропонижающие препараты.