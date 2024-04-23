Терапевт Ярцева перечислила наиболее полезные виды спорта для детей

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, наилучшим видом спорта для детей является плавание. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что начинать заниматься плаванием можно уже с грудничкового возраста.

По мнению медика, данный вид спорта помогает детям не бояться воды, закаляет и укрепляет иммунную систему.

Она добавила, что также полезна для детей гимнастика. В целом при выборе вида спорта важно учитывать, что все занятия должны быть на любительском уровне, поскольку профессиональный спорт всегда имеет последствия для здоровья. Кроме того, хорошо отправлять детей на сборы, чтобы они учились самостоятельности и умели находить общий язык среди сверстников.